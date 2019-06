Eeuwige rust, trillend onder het wegdek van de N616 in Erp

Boekel zet De Elzen ‘op slot’

8:00 BOEKEL Varkensbedrijven in de Boekelse buurt De Elzen, die leeg komen door de aanstaande ‘warme saneringsmaatregel’ vanuit Den Haag, mogen per direct niet meer worden ingenomen door andere agrarische bedrijven. Dat besluit heeft de Boekelse gemeenteraad donderdagavond in een vergadering genomen. Die was besloten om te voorkomen dat boeren nog snel in actie zouden kunnen komen.