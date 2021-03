Eigenaar café-zaal Heeswijk-Dinther: ‘Dorpscafés hebben het onevenredig zwaarder dan stadscafés’

Toen de Van Tils de kroeg in 1995 overnamen, waren er in Heeswijk-Dinther nog zestien cafés, nu zijn het er drie. Hun Elsie is de enige in Dinther. Dorpscafés hadden het vóór corona ook al moeilijk. Qua openingstijden; Van Til moet het van de avonden hebben. En qua aanloop; het aanbod aan klanten is in een dorp al kleiner, en wie komt er nou spontaan binnenlopen... Dat is aan de Markt in Den Bosch wel anders. Terwijl zijn vaste lasten niet veel lager zijn. Om zijn omzet te halen, moet Van Til meer doen en is hij sterk afhankelijk van de verenigingen die bij hem hun thuisbasis hebben.