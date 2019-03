Eigenaar gesloten shoarmazaak Tel Aviv uit Veghel ging failliet, hoopt nu op tien mille van gemeente

Sloop oude ziekenhuis in Veghel gaat van start op maandag 15 april

15:52 VEGHEL - Sloper New Horizon begint op maandag 15 april met de definitieve sloop van het oude ziekenhuis Bernhoven in Veghel. Vorig jaar stripte New Horizzon, dat gespecialiseerd is in het verwijderen van materialen voor hergebruik, het gebouw al volledig. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, dat op het terrein de nieuwe wijk Kloosterkwartier bouwt, luidt de definitieve sloop op vrijdag 13 april in. Dat zal gebeuren om 19.30 uur.