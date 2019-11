Eigenaar Take Ten Uden wil in het hele land véél meer servicebioscopen bouwen

Een eigen pyjama van de Sint voor een Boekels kind

19 november BOEKEL - Soms vragen ze om een pyjama, of ondergoed. Best schrijnend, vinden ze bij stichting De Wensboom. Want kinderen moeten gewoon lekker speelgoed op hun verlanglijstje zetten, ook als ze uit een gezin komen dat minder te besteden heeft. De Wensboom zorgt er wel voor dat hun wens in vervulling gaat. ,,Als je dan later een tekening van een kind krijgt als bedankje, is dat het mooiste wat er is.”