Eigenaar van dealerspand in Veghel vindt sluiting onterecht

Blauwe Kei boekt zestien voorstel­lin­gen voor 't Spectrum in Schijndel

13 maart VEGHEL/SCHIJNDEL - Theater De Blauwe Kei in Veghel heeft zestien theatervoorstellingen geboekt voor de nieuwe podiumzaal in 't Spectrum in Schijndel. Het gaat om cabaret-, muziek- en familievoorstellingen in het theaterseizoen 2019-2020.