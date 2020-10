Eigenaar van ‘drugspand’ Zeeland: ‘Ik word tweemaal gestraft’

Udenaar leverde drugs ‘als vrienden­dienst’

13 oktober UDEN/HEESWIJK-DINTHER - Hij bracht op bestelling cocaïne rond, zat in Duitsland zeven maanden in voorarrest nadat hij daar was gepakt met een auto waarin een kilo drugs zat verstopt. Toch vindt een 26-jarige Udenaar dat hij niet moet worden aangemerkt als dealer. ,,Mijn aandeel was niet zo groot.”