Einde hoofdpijndossier De Elzen Boekel komt in zicht

Op Hoop Van Zegen biedt gitaarleer­lin­gen een podium in De Pul

12 februari UDEN - Waarom zijn muziekevenement Op Hoop Van Zegen heet? Thijs Jan van Hoek (27) lacht. Ja, ook in zijn ogen is het een niet al te rooskleurige naam voor een concertavond waarbij zijn gitaristen in opleiding het podium in De Pul in Uden betreden. ,,Maar de eerste keer dat ik dit organiseerde, gingen we er wel een beetje met die gedachte in’’, zegt hij.