Einde van een tijdperk in buurtschap: Tien en Trees draaien na 45 jaar de tap dicht van café 't Oventje

,,Op 1 november is het afgelopen. Dan bestaat deze zaak als café precies 140 jaar en hebben wij de boel precies 45 jaar gerund", zegt Tien. Hij is bijna 70 jaar, zijn vrouw Trees 68. Hun kinderen nemen het café, zaal en eetcafé 't Oventje niet over. ,,Die hebben in al die jaren wel gezien dat je geen privéleven meer hebt", zegt Trees. Een opvolger is er niet. Jammer? ,,Blijkbaar is er geen behoefte aan een bruin café. Het is goed zo. Aan alles komt een einde. Ook aan de bestemming van dit pand.”