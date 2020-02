Einde voor luxebedden.nl, personeel weer onder de vlag van Swiss Sense Uden

Luxebedden.nl richtte zich vooral op het dure segment met merken als Perzona, Eastborn en Romantovich. Het bedrijf ontstond in 2009 na het faillissement van de beddenzaak Romantovich. Later werd luxebedden.nl en de eigen showrooms in het land door Swiss Sense overgenomen. Het dure segment bleek echter meer een blok aan het been dan een aanwinst: zo maakte de poot in 2017 nog een verlies van ruim een miljoen euro.