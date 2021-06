Eindelijk applaus voor De Wildhorst

Kopen is wonen, straks ook in Meierij­stad, ’We willen voorkomen dat beleggers nieuwe woningen opkopen’

6:58 SINT-OEDENRODE - Wilt u een nieuwbouwwoning kopen in Meierijstad? Dan moet u er binnenkort minimaal drie jaar in wonen. Dit is het gevolg van een voorstel van het CDA, dat steun krijgt van een meerderheid in de raad.