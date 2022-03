Eindelijk droge voeten voor Boekelse wijk Bosberg, kosten: 4,7 miljoen

Wethouder Sour laat zich van sportief­ste kant zien en wint crosscompe­ti­tie in Uden

UDEN - De eerste prijs in de Keiencrosscompetitie gaat dit jaar naar Ramona Sour, in het dagelijks leven wethouder van Jong Maashorst. Sour eindigde zondag in de afsluitende Parkcross als derde, maar dat was ruim voldoende om de eerste plaats in het klassement te behouden.

13 maart