Eindelijk eigen festival voor Odiliapeel: ‘Waarom moesten wij daar de regio voor in?’

Meierij­stad wil minder dure huizen in Veghel

8:33 VEGHEL - In Veghel zijn de afgelopen jaren te veel dure koopwoningen gebouwd. Dat sluit volgens de gemeente niet aan bij de vraag, want er is vooral een tekort aan goedkope koopwoningen en huurwoningen voor starters en senioren. Het college gaat de regie daarom strakker naar zich toe trekken.