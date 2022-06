Eindelijk is het zo ver: de nieuwe weg die Odiliapeel van vrachtverkeer moet verlossen

Examenleer­lin­gen Zwijsen op hun mooist naar galafeest op Noordkade

VEGHEL - Na twee jaar is er weer een eindexamengala voor de leerlingen van het Veghelse voortgezet onderwijs. En dat was dinsdagavond te zien in Veghel. Daar trokken de eindexamenleerlingen van het Zwijsen College op hun mooist in een parade met bijzondere voertuigen door het centrum.

