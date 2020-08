Eíndelijk: na twintig jaar rollebollen over de randweg bij Boekel gaan ze nu écht beginnen

BOEKEL - Hij heeft best een beetje geboft, vindt ie zelf; burgemeester Bos. Want als alles gaat zoals het moet gaan, is het eerste stuk van de randweg rond Boekel in mei klaar. En dan stopt hij als burgemeester. ,,Wie weet rijden ze me zo het dorp uit, over die randweg. En de nieuwe erin.’’

Het was een nogal belegen starthandeling van de bouwwerkzaamheden aan de meest besproken weg in Boekel. Vonden ze zelf ook hoor, maar goed, door het coronavirus mocht er toch geen écht feestje gevierd worden en het gaat uiteindelijk om het gebaar. En dus deden gedeputeerde Cristophe van der Maat, Dura Vermeer-directeur Roelant Veldboer, en Boekelse wethouder Marius Tielemans gisteren een helm op, pakten ze een schep en porden ze een beetje in een weiland, in het buitengebied van Boekel. Vandaag wordt het échte projectkantoor in gebruik genomen, aan de Lage Raam, en komen de échte bouwvakkers.

Oók een drama

Zeker twintig jaar is het geleden, dat de eerste plannen gemaakt werden voor een Boekelse randweg. Het werd te druk in het dorp, en een goede noord-zuid verbinden moet je hebben, voor aansluiting op Uden aan de noordkant en Gemert aan de zuidkant van het dorp. ,,Maar laten we niet vergeten,” benadrukt burgemeester Bos, ,,dat deze weg voor menigeen ook een dráma is. We kunnen met een mooi verhaal komen over waarom die weg er moet komen, maar als het tracé door jouw boerderij loopt die al drie generaties in de familie is, doet dat gewoon pijn.”

Burgemeester Pierre Bos

Stichting D’n Eik, een overkoepelende organisatie van natuurclubs, heeft besloten zich niet te verzetten tegen de nieuwe weg, maar mee te werken. Dus voorzitter Bart van Sleeuwen proost mee, en mag straks meepraten over de inrichting van de nieuwe percelen groen, over de fietsroutes die nu onderbroken worden, en over meer zaken. ,,Het was ook gewoon niet meer te doen, die verkeersdrukte in het dorp. Met deze weg kunnen we vooruit. Het afgelopen jaar zijn we al bezig geweest met het ophangen van nestkasten. In oude boerderijen, die nu gesloopt worden, zitten vaak vleermuizen, er hangen nestkasten voor uilen. Die hebben we nu elders opgehangen. Het is te hopen dat de dieren ze ook weten te vinden natuurlijk.”

Nu Uden nog

Volgens de burgemeester Bos is het nu de buurt aan Uden, om het klusje af te maken, al weet hij zelf ook dat plannen voor een weg niet snel rijpen, en dat er bezwaarschriften, onteigeningsprocedures, bestemmingsplanwijzigingen, gangen naar de rechter en ander bestuurlijk leed mee gepaard gaan. ,,In Gemert hebben ze het goed op orde, de N605. Wij straks ook, dus het is voor de automobilisten te hopen dat er ook voor het stuk weg bij Volkel een goed plan komt. Dan hebben we écht een goede verbinding.”

N605 Boekel - Volkel t.h.v. de Zeelandsedijk Fotograaf: Van Assendelft