Eindelijk weer een keer naar een foodtruckfestival: ‘Ik heb het wel echt gemist’

Het sissende geluid van een steak die op de grill wordt gelegd, het zoete aroma van ambachtelijk bereide koffie en de kruidige geur van Oosterse gerechten. Wie zaterdagmiddag een stap zet in het Udense Sportpark wordt begroet door een tafereel waar velen al een jaar op wachten.

Kleurrijke foodtrucks flankeren het park, afgewisseld door tentjes met bands en zitjes onder rieten parasols. Wie een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs kan laten zien in de CoronaCheck-app is meer dan welkom.

En dat laten Udenaren zich niet twee keer zeggen. Vroeg in de middag drommen de eerste groepjes mensen al binnen. ,,Ik heb het wel echt gemist”, vertelt Mike Broekman (30). Hij staat aan een van de statafel midden op het festival, voor hem op de tafel ligt het restant van een zakje versgebakken frietjes ,,Erg lekker”, vertelt hij glimlachend. ,,Voordat de hele pandemie uitbrak ging ik vaker naar dit soort festivals. De ongedwongen sfeer, het lekkere eten en de gezelligheid maken het altijd leuk om te gaan. Heel fijn dat dit nu weer kan.”

Volledig scherm Becky van foodtruck Becky's Sweets kan eindelijk weer haar passie uitoefenen: lekkere maaltijden bereiden op een foodtruckfestival. © Saraï van Well/BD

Alles komt samen

Een paar tafels verderop beginnen Rinis Goossens (86) en goede vriendin Tonnie net aan hun portie saté. ,,Zo leuk dat we weer even eruit kunnen”, vertelt de Udenaar.

Als er iets te doen is in Uden gaat hij er graag naartoe, waarbij foodtruckfestival Smul ook vaste prik is geworden. ,,Het afgelopen jaar ging alles logischerwijs niet door, maar voor mijn gevoel komt het nu allemaal weer samen: gezelligheid, leuke muziek, mensen tegenkomen en een praatje maken. Ja, dat hebben we wel gemist.”

Met een aangenaam zonnetje en 26 graden op de teller is het zaterdagmiddag goed toeven in het Sportpark. Chantal Schilperoort (34) zit samen met een goede vriendin en kinderen op een picknickkleedje. ,,Ons eerste event nu het weer kant”, vertelt ze glimlachend. Ook zij keken ernaar uit om weer erop uit te gaan. ,,Dit festival is een fijne plek om dat te doen, het is gezellig, ruim genoeg in opzet en er heerst een goede sfeer.”

Passie

En niet alleen voor de bezoekers is het een gemis geweest, ook voor de foodtruckeigenaren. Na meer dan anderhalf jaar is het voor velen het eerste festival waar ze weer aan deel kunnen nemen. ,,Op 15 maart 2020 ging de boel voor ons op slot”, vertelt Marco Smit (49) die met zijn koffiebus ‘Koffie Society’ op het festival staat.

,,Het is zo fijn om nu weer te mogen beginnen, ik heb er de hele week naar uitgekeken. De mensen zien, verhalen aanhoren, je collega’s weer tegenkomen. Het voelt als een grote familie die weer bij elkaar komt.” Poke Bowl foodtruckeigenaar Arnout Schop (54) knikt instemmend. ,,De afgelopen tijd hebben we ons gericht op onder andere catering, afhaalmaaltijden en ik sta op een camping met de foodtruck. Maar dit is mijn passie.”

Smul is zaterdag tot 23.00uur geopend, zondag van 12.00uur tot 20.00uur