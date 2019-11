Eindhoven heeft Glow, maar Uden heeft de lichtjesroute

Lekker ingepakt tegen de kou lopen Toos en Anton Fransen gearmd de Promenade op. Ze kijken hun ogen uit bij de uitbundig verlichte boom midden op het plein. ,,Het is werkelijk prachtig'', uit Toos haar bewondering. Anton pakt de smartphone erbij om een foto te maken van de sprookjesachtige sfeer.



,,We zijn er speciaal voor naar het winkelcentrum gekomen'', vertelt de Udenaar. ,,Even een rondje lopen om de nieuwe feestverlichting te bekijken. Deze is veel beter dan de oude. Die had een koude, blauwe uitstraling. Dit is veel warmer.''