Elektronica en pc's gestolen tijdens inbraak bij computerwinkel in Uden

Rikie Heijman stopt nadat ze bijna een halve eeuw werkte met leerlingen in speciaal onderwijs Veghel: ‘Die springen eruit door hun spontani­teit’

4 oktober VEGHEL - Liefst 47 jaar was Rikie Heijman verbonden aan Hub Veghel, school voor speciaal onderwijs in Veghel. Onlangs nam ze afscheid, maar ze als de nood aan de man is, valt ze nog wel in.