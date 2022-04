Elf sollicitanten in race voor baan als burgemeester Maashorst: Paul Rüpp, één vrouw en negen anderen

Scholieren gaan los op alcohol­vrij-bier tijdens StREEK­feest Junior

REEK - De organisatie had met gemak nog meer kaarten kunnen verkopen dan de 350 die ze nu hadden. Zó veel vraag was er naar kaarten voor de eerste editie van StREEKfeest Junior. Zondagavond beleefden scholieren in Reek er hun eerste echte festivalervaring.

