Elk jaar iets nieuws op Hemelrijk; ook de SaltoSwing is een eigen ontwerp

,,Vroeger was ik al een fervent bouwer van carnavalswagens en later ging ik werktuigbouwkunde studeren. Het gevoel voor ontwerpen zat er dus al vroeg in’’ , vertelt Derks junior. ,,Ik had echter nooit de ambitie om voor BillyBird te gaan werken. Ik zag dat mijn vader ook veel rompslomp had rondom vergunningaanvragen en dergelijke, dat trok me dan weer helemaal niet.’’