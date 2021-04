Elke 14 dagen controle op stank varkensbedrijf Zeeland

ZEELAND - De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) moet op last van het Landerdse college van B en W voortaan iedere veertien dagen controleren op stank bij de Heijderhoeve, een varkensbedrijf met 17.000 dieren dat sinds begin dit jaar aan Schuifelenberg 3 in Zeeland zit, pal langs de Peelweg.

Dat hebben B en W dinsdag besloten na aanhoudende klachten van omwonenden. Volgens wethouder Hans Vereijken, die belast is met de handhaving, is het ook de bedoeling dat de ODBN bij klachten dezelfde dag nog gaat controleren. Vereijken zegt dat de ondernemer zich, ondanks de stank, aan de regels houdt. Deel van het probleem is dat de luchtwassers veel minder rendement leveren dan op papier was toegezegd. Dat is geen specifiek Zeelands probleem, het speelt landelijk. Daarom heeft de gemeente Landerd daarover een brief gestuurd naar de staatssecretaris. Dat heeft geen resultaat gehad.

Raad van State

De omwonenden hebben, al lang voordat het bedrijf zich aan Schuifelenberg vestigde, geprobeerd de komst te voorkomen. Uiteindelijk deed de Raad van State in november 2018 uitspraak en werd de omgevingsvergunning die de gemeente Landerd in 2016 verleend had, onherroepelijk. Pogingen om de vergunning van tafel of gewijzigd te krijgen, haalden het niet. Verzoeken werden door het college op juridische gronden steeds afgewezen.

Geuruitstoot

Inmiddels is wel met de provincie afgesproken dat eens in de twee jaar gekeken wordt naar de geuruitstoot. De buurt heeft nog wel, samen met de ondernemer R. van der Heijden en de gemeente, overleg onder leiding van een onafhankelijk voorzitter in de persoon van de Veghelse oud-wethouder Jan Kerkhof.