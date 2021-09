Elke kilo textiel telt voor Udense basisschooljeugd in Textiel Race: ‘Het is wel een wedstrijd, hè’

UDEN - Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Udense basisschool De Klimboom deze donderdagochtend geen lastige redactiesommen of ingewikkelde begrijpend leesteksten. In plaats daarvan luisteren de 35 kinderen naar een gastles van Pepijn Rademakers over de Textiel Race.

De Klimboom in Uden is een van de tien scholen die meedoen aan dit project. De bedoeling van de Textiel Race is de jeugdige Udenaren bewust maken van de impact die het produceren van textiel heeft op het milieu en dat het veel beter is om kleding tweedehands aan te bieden, te repareren of door te geven.

Tweede of derde leven

Niet alleen in Rademakers’ gastles maar ook in uitleg van Jos Canton van de Stichting Kringloopbedrijven waarmee de Textiel Race wordt georganiseerd, klinkt de urgentie als hij vertelt dat de twee kringloopbedrijven in Oss en Heesch gezamenlijk 1000 ton CO2 uitstoot besparen door veel tweedehands spullen een tweede of soms derde leven te geven. Hij vertelt ook dat alle ingezamelde textiel door de kringloopbedrijven wordt verkocht of gerecycled.

Kilo’s wegen

Rademakers legt aan de geïnteresseerd luisterende leerlingen uit dat het de bedoeling is dat ze met zijn allen zoveel mogelijk textiel gaan inzamelen door huis-aan-huis aan te bellen of bij buren, vrienden, familie of andere kinderen. Verder vertelt hij dat de kinderen zelf hun kilo’s textiel mogen wegen en die mogen invoeren op de speciale website, waarop ze ook kunnen zien hoe de andere negen scholen het er vanaf brengen.

,,Want het is wel een wedstrijd, hè”, aldus de geestdriftige wethouder van Uden, Maarten Prinssen, die aanwezig is om het startschot te geven: ,,Er doen dan wel tien scholen mee, maar wij gaan die andere scholen in Boekel, Wijchen en Grave een poepie laten ruiken en jullie gaan daarvoor zorgen, of niet ?” Het daaropvolgende gejoel is veelbetekenend. De winnaar van de race gaat met de bus naar het Textielmuseum in Tilburg.

In de kast gekeken

Een van de leerlingen is de 10-jarige Evy Le uit groep 7, die zich al heeft voorbereid. ,,Ik heb thuis al in de kast gekeken en al veel kleding gevonden die ik niet meer pas dus die kan allemaal in de plastic zak. Ik ga straks met een stuk of vijf vriendinnen langs de deuren en we verwachten heel wat kilo’s op te halen.”

Natnael Berih (11) uit groep 8 vindt de Textiel Race een geweldige actie. Ook hij heeft al niet meer passende kleding geselecteerd: ,,Ik heb twee oudere broers en daaraan kan ik de kleren niet doorgeven. Ik koop trouwens zelf ook wel eens tweedehands kleding bij de kringloop. Ik vind het daar leuk om rond te neuzen en het is lekker goedkoop.”

De textielinzamelingswedstrijd loopt tot donderdag 21 oktober.