Elke ochtend krentenbollen en met Valentijnsdag bloemen, dan vliegen die zeventig huwelijksjaren zo om

De dag begint al zeventig jaar lang met de krant en twee krentenbollen. Eerst werden ze netjes gesmeerd voor Jan, maar toen hij met pensioen ging kon hij dat goed zelf doen. Want in een goed huwelijk is het geven en nemen. En misschien wel het belangrijkst: je zorgt goed voor elkaar. ,,Als je het fijn hebt samen, vliegt de tijd vanzelf om", zegt Annie. ,,We kijken tevreden terug op een prachtig leven.”

We houden elkaar bezig

Jan (91) en Annie (90) de Wit wonen nog altijd zelfstandig in Uden. De tuin wordt inmiddels bijgehouden door hun zoon en schoonzoon, maar voor de rest redden ze zich nog aardig. Jan haalt met zijn scootmobiel de boodschappen. En 's avonds schillen ze samen de aardappelen en doen de afwas. ,,Zo houden we elkaar bezig", zegt Jan.

De zeventig jaar zijn dan wel omgevlogen, als je terugkijkt is het toch een hele tijd. Sommige momenten blijven je voor altijd bij. De eerste ontmoeting bijvoorbeeld, op de kermis in Nistelrode. Voor de danstent werd er heimelijk geknipoogd naar elkaar en na afloop trok Jan de stoute schoenen aan en vroeg of hij Annie thuis mocht brengen. Samen fietsten ze naar Uden, waar Annie woonde. Blij trapte Jan daarna naar zijn huis in Veghel, hij had die avond een knappe meid getroffen.

Quote Ik heb drie broers en zeven zussen en Jan komt uit een gezin van zeven dus dan weet je het wel. Het was gezellig druk op ons feest Annie de Wit

Ook op de fiets gingen ze op in oktober 1951 naar het gemeentehuis om te trouwen. Op 23 mei 1952 trouwden ze voor de kerk. ,,Op deze dag ben ik ook jarig", zegt Annie. ,,Na afloop fietsten we naar mijn huis om het te vieren. Ik heb drie broers en zeven zussen en Jan komt uit een gezin van zeven dus dan weet je het wel. Het was gezellig druk op ons feest.”

Een enorme rijkdom

Na Veghel en Vorstenbosch gaat het paar in Uden wonen. Jan maakt als huisschilder heel wat mensen in Uden en omgeving blij met frisse deuren en kozijnen. Schilderen zit hem in het bloed. ,,Mijn broer is ook altijd schilder geweest.” Annie bekommert zich om haar gezin en oude mensen in haar omgeving. Het paar heeft twee dochters, een zoon, tien kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en er zijn er nog drie op komst. ,,Je begint samen aan je leven en als je dan je gezin steeds groter ziet worden is dat een enorme rijkdom.”

Zwemmen, fietsen, wandelen, voetballen, hockeyen, jeu de boulen, Jan en Annie hebben hun hele leven gesport. Ze lagen samen twee keer in de week in het zwembad, Jan ging voetballen bij VOW in Zijtaart en Annie speelde hockey met een groepje dames. En wat hebben ze samen veel gefietst. ,,Even bij ons dochter kijken in Boxtel bijvoorbeeld. Dat is toch zo’n 75 kilometer.”

Lang bezig op de herenafdeling

Hoe je het samen leuk houdt? ,,Door leuke dingen te doen samen", zegt Annie. ,,Samen shoppen en dan is Jan langer bezig op de herenafdeling dan ik hoor", lacht ze. ,,En ze krijgt van mij met Valentijnsdag een mooie bos bloemen", zegt Jan. ,,Ik sla nooit over.”

Volledig scherm Jan- en Annie de Wit uit Uden zijn 70 jaar getrouwd. Repro trouwfoto. Fotograaf: Van Assendelft/Jeroen Appels © Van Assendelft Fotografie