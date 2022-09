Elke twee jaar krijgt Aad ‘jeuk’ en moet er een nieuwe Toyota komen, hij is al toe aan zijn dertigste

FOTO'S + VIDEO Amerikanen blijven Market Garden in Eerde herdenken: ‘Na 78 jaar eren we onze gesneuvel­de voorgan­gers’

EERDE - Herdenken en blijf herhalen ‘opdat we nooit vergeten’. Dat is zaterdag precies 78 jaar na operatie Market Garden - met een oorlog in de achtertuin van Europa - nog steeds dé belangrijkste boodschap van de herdenking in Eerde.

18 september