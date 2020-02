Empeldonk grossiert in de loopgroepen

Erp combineert al jaren de jeugdoptocht en de grote optocht. Met daarbij de deelname van de Zandhazen uit Boerdonk en de Paplippels uit Keldonk was het een mooie lange optocht met voor ieder wat wils. Vrolijke loopgroepen domineren de optocht van Erp, en dat geeft een heel gezellig sfeertje. De groep van het boerenbruidspaar zorgde zelfs voor warme erwtensoep en frikandelletjes voor de toeschouwers, en zo werd jong en oud warm welkom geheten in Empeldonk. Daar blijkt prins Bart in de smaak te vallen, want meerdere groepen uitgedoste dames maakten toespelingen naar de prins.

De weg is geen issue meer

Hoewel het regende en waaide was het toch nog best druk langs de vernieuwde N616, die voldoende ruimte bood voor de wagens én toeschouwers. De ellende die ontstond tijdens de werkzaamheden aan die weg het afgelopen jaar, heeft men in Erp snel achter zich gelaten. Geen enkele groep wilde hier kennelijk aan herinneren. Terwijl dat voor Erp toch hét onderwerp van het jaar was. Liever gaat men in Erp lekker feesten. Eerst tijdens de optocht en in Ter Aa en maandagavond voor de jeugd tijdens het grote festival Krakra Carnaval.