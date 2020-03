En dan moet je ineens mensen afbellen voor de uitvaart van je moeder (66), ‘Ik heb het gevoel dat ze niet het afscheid krijgt dat ze verdient’

In de middag draait de uitvaartbranche het besluit bij en mogen maximaal dertig mensen een uitvaart bijwonen. Enerzijds is Sanders opgelucht, anderzijds blijft het moeilijk. ,,Wij moeten nu gaan kiezen wie wel erbij mag zijn en wie niet. Natuurlijk is het fijn dat er meer mensen naar de uitvaart mogen, maar het gevoel is ook heel dubbel. Het is een moeilijke keuze om dit te beslissen en bovendien is een livestream in Uden niet mogelijk.”