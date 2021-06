En de kersenboer (78), hij knoopte voort

Snorfiet­ser (26) uit Uden zwaarge­wond gevonden naast fietspad bij Volkel, traumaheli­kop­ter geland

14 juni VOLKEL - In de berm naast een fietspad in Volkel is een zwaargewonde snorfietser (26) aangetroffen. Een echtpaar zag de man uit Uden even na middernacht in de nacht van zondag op maandag liggen aan de Zeelandsedijk. Hij lag daar mogelijk enkele minuten.