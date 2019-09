En nóg een 90-plusser springt dinsdag boven Vlagheide uit vliegtuig

Leefgoed Veghel van start: een proeftuin in het centrum met ‘huiskamer’ en welzijns­plein

6:00 VEGHEL - In de nieuwe wijk Kloosterkwartier start, in navolging van Oss, Leefgoed Veghel: een proeftuin waarbij wijkbewoners en organisaties samen oplossingen bedenken en waarbij het de bedoeling is dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan doen. Concreet zijn er plannen voor een soort welzijnsplein in het klooster en een ‘huiskamer van Veghel’ in de kloostertuin.