En nóg zijn Maashorstgemeenten het niet eens over hun natuurgebied

Kof­fietopia verhuist richting Veghelse Markt

29 mei VEGHEL - Koffietopia verhuist van de Hoofdstraat 29 in Veghel naar de hoek van de Hoofdstraat met de Markt. Per 1 september is de koffie- en theespeciaalzaak van Danny en Rianne van Geloven gevestigd in het pand waar voorheen Outfit gevestigd was.