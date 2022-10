Energiecrisis nekt ook boerderijwinkel in Boekel en gemakswinkel in Den Bosch

Boekel verwacht 75 nieuwe leden (en geen geluids­over­last) na ingebruik­na­me padelbanen

BOEKEL - Ook in Boekel kun je voortaan padel spelen. Althans, vanaf zaterdag 29 oktober want dan opent Tennisclub Boekel twee nieuwe padelbanen met een aantal clinics. En nee, klachten over geluidsoverlast zoals op veel andere plekken in Nederland zullen er niet komen.

25 oktober