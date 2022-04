Energietoeslag van 800 euro voor minima in Bernheze: ‘Dit geld geeft wat lucht’

Ongeveer 600 inwoners met een laag inkomen in Bernheze dreigen in de problemen te komen omdat ze honderden euro’s extra kwijt zijn voor hun energierekening. De gemeente schiet deze groep te hulp en keert eenmalig 800 euro uit. ,,We laten niemand in de kou staan.”

Minima 1 mei als eerste uitbetaald

,,De groep die het geld hard nodig heeft, krijgt voor 1 mei automatisch 800 euro op de rekening gestort.” Dat zijn volgens wethouder Rien Wijdeven in ieder geval alle inwoners die bij de gemeente bekend zijn. ,,Huishoudens met een bijstandsuitkering of een andere minimaregeling en ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening.”

Schaamte om hulp te vragen

Huishoudens die niet onder minimaregelingen vallen en waar energiearmoede dreigt, mogen zich vanaf 1 mei melden bij de gemeente. ,,Deze categorie heeft een redelijk inkomen maar door de gestegen energieprijzen komen ze toch in de problemen. Schaamte houdt ze tegen om hulp te vragen. Toch kan die categorie met een simpele aanvraag in aanmerking komen voor de toeslag. Alle aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld.”

Bijna vijf procent van Bernheze in energiearmoede

Bernheze wil coulant omgaan met deze groep want het huishoudbudget van een groot deel de Nederlanders krimpt flink door de stijgende energieprijzen. Uit TNO-onderzoek blijkt namelijk dat met de voortdurende hoge inflatie ongeveer 5 procent van Bernheze te maken krijgt met energiearmoede. ,,Dat bevestigt dat er veel verborgen armoede is want van dat percentage is dus maar een klein deel bij ons bekend."

Hoe helpen energiemaatschappijen?

Het markeert ook wel de urgentie dat iedereen een duit in het zakje moet doen. Ook energiemaatschappijen. Wethouder Wijdeven is niet helemaal tevreden met de huidige oplossing aan klanten door energieleveranciers. ,,Klanten kunnen een betalingsregeling treffen maar dat is niet meer dan uitstel van executie want wie betaalt de rekening als zij later toch niet kunnen terugbetalen?”

De vergeten groep

Een andere groep die vaak vergeten wordt in deze crisis zijn de huiseigenaren met een laag besteedbaar inkomen. ,,Huizenbezitters komen ook in de problemen want zij krijgen steeds minder te besteden met hoge lasten. Voor die groep bieden we een gratis energiescan aan met advies hoe ze hun woning kunnen verduurzamen.”