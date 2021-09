Enorme familieglijbaan is één van de trekkers op de Veghelse kermis - De kermis die nog nét een 1,5 meter kermis is

Udenaar Tim Grimbergen (17) pakt tweede prijs op NK freerunnen

14 september UDEN/ROTTERDAM - Met backflips, ‘snelle vaults’, ‘monkeys’ en nog meer acrobatische stunts zo sierlijk en zo snel mogelijk een hindernisbaan afleggen. Dat is freerunnen. De 17-jarige Tim Grimbergen uit Uden is afgelopen zaterdag tweede geworden in de categorie ‘speed’ op het NK freerunnen in Rotterdam.