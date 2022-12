Enthousiasme voor plan voor kiosk in Julianapark Veghel: ‘Ontmoeting in park terugbrengen’

VEGHEL - Een groep Veghelaren wil dat er weer een kiosk komt in het Julianapark, voor bijvoorbeeld muziek en dans. ,,We willen dat het park weer een vaste plek voor ontmoeting wordt. Architecten willen het voor nop ontwerpen.”

Dat enkele raadsleden recent enthousiast werden bij zijn betoog over een kiosk in het Julianapark en dat wethouder Jan van Burgsteden graag ziet dat er concretere stappen gezet worden, stemt Ruud Vogels opgetogen. ,,Dat was voor ons stap één. De gemeente enthousiast krijgen”, stelt Vogels.

Met Arie Ketelaars, Alida en Ron van de Snepscheut, Ben van de Meerakker, Tonnie van der Linden en Jan van de Wetering vormt hij samen een werkgroep. ,,We zaten in de zomer in het park te genieten tijdens Fabriek Magnifique en het gesprek kwam op de kiosk die voorheen in het park gestaan heeft. Dat het park daarmee weer vaker een plek van ontmoeting kan worden was ons idee. Met een kiosk voor allerlei optredens van muziek, dans, theater of een kinderkoortje dat al maanden oefent", vertelt Vogels.

Vroeger stond er ook een kiosk in het Julianapark.

Geen demontabele kiosk

Veghel kende jaren geleden vaste kiosken op de Markt en in het Julianapark. In 2007 werd door Gemeentebelang Veghel een motie ingediend voor een demontabele kiosk. Die mobiele kiosk is er nooit gekomen. De twee ideeën staan ook los van elkaar. ,,We denken dat de kiosk het best kan komen te staan waar hij eerst ook stond. Meteen rechts in het Julianapark, vanuit de Parklaan gezien. Zelfs de buurman daar, Paul van den Broek, is positief en wil mee gaan denken.”

De werkgroep heeft een ruime kiosk voor kleinschalige optredens voor ogen. .,,We gaan bekijken wat de kosten zijn, van welk materiaal het moet worden. Wat zijn de mogelijkheden van een openbaar toilet. En welke architect wil mee denken. Ik ken er een paar die mogelijk voor nop willen tekenen", aldus Vogels.

Warm houden

Over het beheer ervan wil hij in Liempde gaan praten. Daar beheren ze met vrijwilligers een grote kiosk die ze ook zelf onderhouden. Ook wil Vogels gaan praten met potentiële gebruikers. En mogelijke sponsoren benaderen. Ze denken de kiosk voor de gemeente kosteloos te kunnen realiseren. Wel hebben ze de gemeente nodig voor voorzieningen als elektra, riolering en water. ,,En uiteraard medewerking in het vergunningentraject. Deze maand hebben we met de werkgroep nog een gezamenlijk overleg en in januari of februari willen we een plan hebben. Nu de gemeente enthousiast is, moeten we dat wel warm houden.”

Kiosk op de Veghelse Markt.