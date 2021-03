Het dorp vanLizelle van Zutphen werd 33 jaar geleden in Dinther geboren, maar woont inmiddels al 22 jaar in Nistelrode. In het dagelijks leven werkt ze als onderwijsassistente in het basisonderwijs en is ze secretaris van RKSV Prinses Irene, waar ze ook korfbalt. Daarnaast houdt ze van paardrijden.

Spotlight

,,Ik wil de spotlight richten op onze club RKSV Prinses Irene. Het is een plek waar ik veel te vinden ben. Toen ik naar Nistelrode verhuisde leerde ik via de club het dorp kennen en ontmoette ik er mijn vrienden. Ik zeg niet dat Prinses Irene centraal staat voor heel het dorp, maar het was en is voor mij een belangrijke plek in het dorp.”

De moeite waard

,,Echt de moeite waard in Nistelrode zijn de Pinksterfeesten met de kermis. Dat is een moment dat heel het dorp samenkomt, maar ook van buitenaf trekt het veel publiek. Het is een hele gezellige braderie met een terras en leuke feesten. Er is genoeg te doen en te zien en dat is iets waarvoor de organisatie ook een compliment verdiend.”

Nostalgie

,,Wat mij heel erg is bijgebleven, maar dat geldt denk ik wel voor heel Nistelrode, is de dag dat de Brouwershoeve uitbrandde. Dit was als het ware het gemeenschapshuis van het dorp, waar veel belangrijke evenementen plaatsvonden. Tijdens carnaval kwam heel het dorp hier samen. Ik ben daarom ook blij dat er eindelijk weer iets staat op de plek waar de Brouwershoeve ooit stond. Die kale bouwplaats was geen mooi aanzicht en nu is er nog meer sfeer op het plein.”

De toekomst

,,Nistelrode is op dit moment erg aan het groeien. Er wordt veel gebouwd en dat is belangrijk, vooral voor starters maar ook voor oudere. Ik vind het belangrijk dat de mensen uit ons dorp ook de mogelijkheid hebben om in het dorp te blijven, zodat het dorp niet leeg loopt. Op die manier houden we het dorp dorps en daarmee ook gezellig.”

Verbeterpuntje

,,Er is niets wat ik aan Nistelrode zou willen veranderen. Het is gewoon een gezellig dorp, waar van alles te vinden is. Alle dagelijkse dingen zijn er te koop. Er hangt een gezellige sfeer en er is meer dan genoeg te doen. Ook wordt er veel georganiseerd, als er tenminste geen pandemie gaande is.”

Bijzonder

,,Bijzonder aan Nistelrode is dat het echt voelt als mijn dorp. Ik ben hier niet geboren en getogen, maar toch voelt het inmiddels wel zo. Iedereen wordt hier met open armen ontvangen en bij van alles en nog wat betrokken. Daarbij maakt het niet uit of je hier geboren bent of pas later hier ben komen wonen. Waar sommige dorpen ietwat gesloten zijn is Nistelrode dat absoluut niet. Hier is iedereen welkom en mag iedereen meedoen.”