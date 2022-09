Er landen weer parachutisten op de Vlagheide bij de herdenking van Market Garden

EERDE - Het is een traditie geworden: parachutisten die de bevrijding van de regio nabootsen bij de herdenking van Operatie Market Garden. Ook op 17 en 18 september zijn ze er weer in Eerde en Overasselt.

Het gaat om parachutisten van het Round Canopy Parachuting Team The Netherlands, die boven de originele dropzones in Eerde en Overasselt uit het vliegtuig zullen springen. In Eerde zal de herdenkingssprong plaatsvinden op zaterdag 17 september rond 16.00 uur op dropzone A. Dit is aan de Koeveringsedijk.

Hier zetten in de Tweede Wereldoorlog de eerste parachutisten tijdens Operatie Market Garden voet op Nederlandse bodem. Om vervolgens de vier bruggen in Veghel in handen te krijgen en te verdedigen.

De parachutisten van het van het internationale team RCPT springen in stijl, zoals ze tijdens D-Day en Operatie Market Garden in 1944 ook gesprongen zijn, met authentieke uniformen en vanuit C47’s (Dakota’s). Het team bestaat uit 26 nationaliteiten, en staat vele internationale herdenkingen bij met demonstratiesprongen. De Nederlandse tak is gevestigd in Eerde, omdat Erwin en Elize Janssen deel uitmaken van de organisatie. Zij organiseren ook de jaarlijkse herdenking in Eerde.

Onder de foto: hoe kom je er

Volledig scherm In 2019 sprong de 98-jarige veteraan Jim ‘Pee Wee’ Martin nog eenmaal uit een vliegtuig op de Vlagheide tussen Eerde en Schijndel. © Videostill

Toeschouwers wordt gevraagd om zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar de landingsplaats bij de Vlagheide te komen. Er is een parkeerplaats op een veld op de hoek van de Vlagheide/Dakotaweg, maar het aantal plaatsen is beperkt. Ook waarschuwt de organisatie dat er eventuele vertragingen kunnen zijn: ‘parachutespringen is weersafhankelijk’.

Volledig scherm Parachutisten landen op de Vlagheide bij de herdenking van Operatie Market Garden. © Van Assendelft /Jeroen Apppels