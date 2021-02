‘Er moet meer gebouwd worden in Loosbroek, voor de jeugd en voor senioren’

Angelique van Empel is geboren en getogen in Loosbroek, ze woont in haar ouderlijk huis met haar man Wil. Ze werkt als diëtist bij Bernhoven. In haar vrije tijd tuiniert en wandelt ze graag. Daarnaast houdt ze ook van yoga en sporten. In de zomer gaat ze graag kamperen en is ze terug te vinden op festivals als Paaspop en de Zwarte Cross.

Spotlight

,,Ik wil graag een spotlight richten op de GoedeDoelenWeek hier in het dorp. Daar zijn we zes jaar geleden mee begonnen. Toen we door de collectecoördinator van het KWF bij elkaar werden gebracht. Sindsdien collecteren we voor alle goede doelen gezamenlijk. Het is namelijk moeilijk om collectanten te vinden en door het te combineren sla je twee vliegen in één klap. Afgelopen jaar hebben we ondanks corona toch nog een mooi bedrag kunnen ophalen voor 12 goede doelen. Dankzij het werk van de collectanten, de leden van de deelnemersraad en bestuur.”

De moeite waard

,,In Loosbroek zijn de rust, ruimte en natuur echt de moeite waard. Dat is wel een van de voordelen van in een dorp wonen. Zeker in coronatijd is het fijn als de natuur zo dichtbij is. Dat is prettig als er steeds minder mag en kan. In mei ben ik naar Den Bosch gelopen. En in de stad is het veel zichtbaarder dat het openbare leven stil ligt. In het dorp voel je dat toch minder.”

Nostalgie

,,Vanwege mijn familiegeschiedenis zal ik toch altijd wel nostalgische gevoelens koesteren richting Loosbroek. Hier ben ik geboren en ik ben opgegroeid in het ouderlijk huis van mijn vader. Mijn opa en oma woonden bij ons in huis tijdens mijn kindertijd. En in dat huis woon ik nog steeds. Ook het opgroeien in een dorp met de vrijheid rondom om te spelen en te ontdekken draagt bij aan de nostalgie.”

De toekomst

,,In de toekomst hoop ik dat er meer gebouwd gaat worden, zowel voor de jeugd als voor de ouderen. Ik heb in de klankbordgroep van de Kerncommissie gezeten. Daar wordt veel zorg gedragen voor de woningbouw. De laatste jaren ligt er teveel stil. De jeugd moet de kans krijgen hier te komen wonen, maar ook seniorenwoningen ontbreken. Verjonging is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. En voor het behoud van de basisschool en verenigingen.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpunt voor Loosbroek is het verminderen van zwerfvuil. Ik wandel graag en altijd als ik met mijn man ga wandelen hier in de omgeving neem ik een plastic tas mee. En in een rondje van 5 kilometer is de tas 3 keer vol. Ik vraag me echt af waarom mensen hun afval niet mee naar huis nemen en daar weggooien.”

Bijzonder

,,Bijzonder aan Loosbroek zijn de mensen en de verenigingen. Je hebt hier echt het gevoel dat je deel uitmaakt van een gemeenschap. Een goed voorbeeld is het nieuwe blad Dorus, die hebben een rubriek waarin nieuwe bewoners zich voorstellen. Het is mooi om te lezen hoe het dorp gewaardeerd wordt, iemand van buiten kan soms beter de positieve kanten van het dorp benoemen doordat ze er met andere ogen naar kijken, voor wie hier al heel zijn leven woont is het allemaal vanzelfsprekend.”