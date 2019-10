Er vaart straks een Waterengel mét rolstoellift over de Zuid-Willemsvaart

Uden heeft eerste educatie­plein om verkeersre­gels te oefenen

2 oktober UDEN - Een rotonde, zebrapaden en voorrangswegen, zo’n beetje alle denkbare situaties in het verkeer zijn samengebracht in een nieuw verkeerseducatieplein in Uden. In het openbare park achter de flats ligt een flink parcours waar kinderen kunnen oefenen, maar ook ouderen met hun e-bike of scootmobiel. Het park is ‘t Rondje Om gedoopt en werd woensdagmiddag officieel geopend.