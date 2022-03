Er valt nog wel wat te kiezen in Boekel: de belangrijkste punten per partij op een rijtje

VVD: ‘Bouwen, bouwen en nog eens bouwen’

De liberalen vinden dat er groei moet zijn in het aantal woningen en bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid. Alleen zo kan de middenstand overleven en het voorzieningenniveau op peil blijven. In de visie van de VVD groeit de gemeente de komende tien jaar naar 13.500 inwoners. Er zullen dus tijdig plannen gemaakt moeten worden voor de woningbouw. Daarbij kan ook gedacht worden aan het aanbieden van bouwgrond in een pachtovereenkomst. Opmerkelijk: in de vorige raadsperiode was het juist de VVD die protesteerde tegen het verpachten van grond aan het ecodorp. De liberalen zijn ook voor de bouw van ‘een aanzienlijk aantal’ tiny houses. En ze zijn niet vies van wonen in het buitengebied. Ze willen bovendien investeren in het binnenhalen van hoogwaardige industrie. Ook moet er een onafhankelijke bezwarencommissie komen en is er aandacht voor de geurnormen in het buitengebied.