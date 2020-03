Er wordt veel geschrapt in de Udense en Veghelse agenda's, maar niet alles

Zo besloot Muzerijk om de ‘High Tea Dansant’ die zaterdag in het kader van NL Doet georganiseerd werd in Muzerijk te schrappen. ,,De genodigden zijn bewoners van verpleeghuizen, bij een besmetting lopen zij een verhoogd risico op ongewenste complicaties,’’ legt de organisatie van Muzerijk Danst uit.

‘Niet haalbaar, niet wenselijk’

Ook de Heemkundekring in Uden besloot de lezing van aanstaande maandag van de agenda te halen. En de DoeDag van Meierijstad On Stage, waarbij leerlingen van het Fioretti College en het Elde College aan de slag gaan bij bedrijven, is óók afgezegd. ,,Bedrijven moeten in toenemende mate afhaken vanwege het oprukkende Coronavirus in onze regio,” schrijft de organisatie. ,,Het aantal leerlingen dat inmiddels ziek thuis zit heeft schrikbarende vormen aangenomen. Daardoor is het organiseren van een geslaagde DoeDag met inachtneming van alle gewenste preventieve maatregelen niet haalbaar en uiteraard zelfs niet wenselijk.” Leerlingen van het Zwijsen College in Veghel kregen ook slecht nieuws; door het coronavirus gaan sommige buitenlandse reizen, zoals die naar Rome en Bretagne niet door. Over de reis naar Spanje wordt later een besluit genomen, laat de school weten in een brief aan de leerlingen en hun ouders. In een andere brief van het Zwijsen College stond dan weer wat beter nieuws: door het grote aantal afwezige leerlingen worden er voorlopig geen toetsen meer afgenomen.

Coulance

Quote We willen mensen niet dwingen om naar de biblio­theek te komen, dus we zullen wat coulanter omgaan met de boetes. Gio van Creij , Directeur Bibliotheken NOBB (NoordOost Brabant) Grotere organisaties zoals bijvoorbeeld de bibliotheken in de regio, de NoordOost Brabantse Bibliotheken, in Oss, Bernheze, Meierijstad, Landerd en Uden, nemen vooralsnog geen maatregelen. ,,We volgen de richtlijnen van het RIVM,” zegt directeur Gio van Creij. ,,En vooralsnog wordt het niet aangeraden om evenementen af te blazen. Onze lezingen gaan vooralsnog dus gewoon door. We ontvangen ook gewoon nog steeds klassen.” Het is een beslissing die gebaseerd is op vertrouwen, ervan uitgaande dat mensen die zich niet goed voelen thuis blijven. ,,We kunnen niet anders dan erop vertrouwen dat mensen die ziek zijn, niet naar de bieb komen. Er komen hier ook ouderen, kinderen, we zijn een openbaar gebouw. En er hangen geen thermometers bij de deur.” De bibliotheek wil de kwestie positief benaderen. ,,We wijzen mensen op de grote online bibliotheek die we ook hebben. En we willen mensen niet dwingen om naar de bibliotheek te komen, dus we zullen wat coulanter omgaan met de boetes. Hoe precies zullen we nog bepalen.”

Ook De Pul laat vooralsnog de geplande concerten doorgaan. ,,Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals, waar we bij aangesloten zijn,” vertelt Gijs de Louw. ,,En voorlopig laten die alles doorgaan. We nemen wel onze maatregelen: we zouden in maart beginnen met een proef om over te stappen van plastic wegwerpbekers naar hardcups die omgespoeld kunnen worden. Hardcups zijn duurzamer, maar de wegwerpbekers wel wat hygiënischer. Dus dat hebben we even uitgesteld. En we hebben op de toiletten normaal alleen handblazers, maar nu ook papieren handdoekjes.”

