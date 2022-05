Er zijn helemaal geen extra windmolens in Meierijstad mogelijk: de radar van Volkel laat het niet toe

Het is niet mogelijk om extra windmolens te plaatsen in de gemeente Meierijstad. De vier zoekgebieden die de gemeentraad heeft aangewezen, blijken het radarverkeer van vliegvelden Volkel en Eindhoven te veel te hinderen. Alternatieve gebieden heeft de gemeente niet.

De vier windmolens die bij Veghel langs de A50 moeten komen, zijn wel door de ‘radartoets’ gekomen.

De vier gebieden die de gemeente had aangewezen voor windmolens zijn: Zuid-Willemsvaart bij Lijnt (Zijtaart), Zuid-Willemsvaart bij Wijboschbroek, Rooische Heide/Schijndelse heide westelijk van Schijndelseweg, Schijndelse Heide oostelijk van Schijndelseweg.

Kleine meerderheid gemeenteraad

De discussie over de windturbines in Meierijstad verliep moeizaam. De gemeenteraad ging slechts met een heel kleine meerderheid akkoord met de plannen van het toenmalige college. Het is voor het college een tegenvaller, want het had gerekend op de plaatsing van 35 windmolens in de komende jaren. Omdat windenergie zoals het er nu naar uitziet geen substantiële bijdrage kan leveren voor de alternatieve energieopwekking in Meierijstad, moet het college op zoek naar alternatieven.

Een enkele plek in de vier gebieden volgens TNO wel geschikt voor plaatsing van windmolens. Omdat de provincie eist dat er minimaal drie molens op één plek komen, blijkt dat ook geen alternatief.

Radarontvangst sterk verstoord

De huidige norm is dat de radarontvangst van vliegverkeer minimaal 90 procent moet blijven na plaatsing van windmolens. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de radarontvangst op de meeste plekken ver onder die 90 procent komt te liggen. Meierijstad ligt precies in het radarcontrolegebied van de vliegbases Volkel en Eindhoven.

Toch onderzoeken afmaken

Meierijstad sluit niet uit dat de radarnorm in de toekomst nog verandert en lager wordt. Ook de eis van de provincie voor minimaal drie molens bij elkaar, kan veranderen. Het college wil daarom nu wel alle milieuonderzoeken afmaken, zegt wethouder Roozendaal. Daarin worden de effecten van de windmolens op het milieu onderzocht. „Dan weten we in ieder geval welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.”

Gesprek met inwoners

Meierijstad is volop in gesprek met inwoners en organisaties over de opwekking van duurzame energie. Nu windmolens voorlopig niet kunnen, krijgen die gesprekken een andere insteek. Roozendaal: „De ópgave voor duurzame energieopwek is echter onveranderd. De vraag is dus op welke manier de doelstelling van CO2-neutraal in 2050 dan wél gehaald wordt.”



