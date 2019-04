'Er zijn vele kilo's koper gestolen bij voormalig ziekenhuis Bernhoven in Veghel'

'We slopen in twee fases, vertelt Edwin Baars, van 'circulair sloopbedrijf' New Horizon Urban Mining uit Raamsdonksveer. ,,Eerst maken we het stuk langs de Burgemeester De Kuijperlaan bouwrijp, daarna volgt het achterterrein. Boven de grond gaat het snel. De kelders, dat is meer werk." Hij lacht: ,,Het lijkt wel alsof ze hier atoomkelders hebben gebouwd. Nee, destijds gingen ze nog niet echt zuinig met materialen om. Misschien dat ze in de kelder zoveel beton hebben gebruikt, omdat ze later nog een verdieping op het pand wilden zetten, ik weet het niet."