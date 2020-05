Eric de Bie: ‘Iedereen wordt in Boekel snel opgenomen in de gemeenschap’

Erik de Bie is 53 jaar geleden geboren in Boekel en woont daar nog steeds. In het dagelijks leven is hij al heel wat jaren werkzaam als projectmanager bij Philips. In zijn vrije tijd is hij actief als voorzitter van Scouting Boekel. Hij is getrouwd en heeft vier zoons.

Compliment

,,In Boekel zijn er heel veel mensen die een compliment verdienen. Maar op dit moment verdienen alle mensen die nu in deze Corona tijd het zwaar hebben een compliment, bijvoorbeeld ondernemers, mensen in het onderwijs en met name ook in de zorg. Zowel iedereen die in de bejaardenhuizen werkt als de mensen die in het ziekenhuis werken. Want die krijgen het best zwaar voor de kiezen.”

Typisch

,,Typisch Boekels vindt ik een beetje de saamhorigheid binnen het dorp, de geborgenheid en de no-nonense aanpak mentaliteit vindt ik wel typerend voor Boekel. Dat komt ook terug in her vergunningsbeleid. Er zijn heel veel dingen die kunnen in Boekel en die ook georganiseerd worden. Iedereen wordt in Boekel ook snel opgenomen in de gemeenschap.”

Vereniging

,,Met alle respect voor de andere verenigingen, want er zijn heel veel verenigingen die de aandacht verdienen, die met veel vrijwilligers heel goed werk verrichten. Maar ik wil toch even mijn ‘eigen’ vereniging in het zonnetje zetten. Zo hebben we een leiding die er voor zorgt dat de kinderen iedere week weer een leuke tijd hebben. Sinds vorige week zijn we weer voorzichtig aan het opstarten, vanwege de coronacrisis lag het namelijk een tijdje stil, maar ook toen is er niet stil gezeten. Zo hebben leden taarten gebakken en puzzels gemaakt voor de bewoners van bejaardentehuizen en Huize Padua. Ik prijs me echt gelukkig en ik ben er echt trots op dat ik van zo’n club voorzitter mag zijn.”

Verplichte Kost

,,Jeetje, verplichte kost, verplichte kost is actief meedoen dat geldt waarschijnlijk voor heel veel dorpen. Meedoen met verenigingen, festivals, actief als lid of vrijwilliger en er op die manier een bruisend dorp van maken. Als je dat niet doet heb je een individualistische maatschappij. Dan wordt het heel saai. Dat geldt niet alleen voor dorpen, maar voor alle gemeenschappen. Voor Boekel specifiek is verplichte kost is meedoen aan die activiteiten zoals Boecult. Door mee te doen zorg je dat die activiteiten levendig blijven en blijven bestaan.”

Mis Hier

,,Ik mis eigenlijk niet zo heel erg veel in Boekel. Boekel is en dorp met een mooie omvang. Het dorp is klein genoeg dat het gemoedelijk is, maar groot genoeg dat het allemaal faciliteiten heeft. We hebben een winkelcentrum, sporthal, meerdere verenigingen, verschillende scholen en supermarkten. Dus in die zin ontbreekt er niet zo veel. Als ik naar de buren kijk, dan missen we echt niet zo heel veel. Restaurantjes hebben we voldoende en cafés hebben we ook een heel stel.”

Eeuwig Zonde

,,Eeuwig zonde is dat historische gebouwen en zaken in een aantal gevallen niet overeind kunnen blijven. Dat velen het zonde vinden toont de muurschildering in de kerk wel aan. In de binnenkant van de Boekelse Kerk is vroeger een prachtige muurschildering gemaakt. Later is daar, omdat dat moderner zou zijn, overheen gekalkt, maar een aantal jaren geleden is de muurschildering echter gerestaureerd en dat is gewoon zoveel mooier.”

In 2030