Erik Vloeimans wil wat anders dan ‘autotoeter-trompetmuziek’

,,Want wat is er nou leuker dan samen muziek maken? Niets, Dat is het allerleukste dat er is'', zeggen Vloeimans en Van Kessel enthousiast. ,,Als je met veel mensen tegelijk op het podium staat, ontstaat er iets. Dat voel je zelf, en het publiek in de zaal ook. Muziek maken doe je met je hart, dat wil ik uitstralen en overbrengen. Ik hoop dat we zondag met 150 muzikanten op het podium staan, zodat we er een feestelijke middag van kunnen maken'', zegt Vloeimans.

Dat overbrengen van die passie is volgens Vloeimans hard nodig ook, want hij ziet dat er steeds minder instrumenten bespeeld worden door jongeren. ,,Het lijkt wel of ze liever in hun iPad zitten, terwijl een instrument zó mooi is. Met het concert en het boek wil ik blaasmuziek promoten, en jongeren iets meegeven. 'Dit ben ik, deze melodieën vind ik mooi, en deze muziek is voor iedereen te spelen'''.