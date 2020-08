Ernstig gewonde bij ongeval op kartbaan in Uden

Echt bladgoud laat Udense kerkklok weer schitteren

15 augustus LIEROP/UDEN - Even op de kerkklok kijken hoe laat het is, kan al weken niet in Uden. Da’s lastig maar de klok moest eraf voor een broodnodige opknapbeurt. Binnenkort komt hij terug, voorzien van 24 karaats bladgoud. ,,Want alleen dan schittert hij in het licht.”