Ernstig ongeluk in Heesch; twee slachtoffers uit Oss naar het ziekenhuis, van wie één zwaargewond

Meierij­stad en Bernheze doen volop mee aan Open Monumenten­dag, in Maashorst en Boekel is weinig te doen

UDEN/VEGHEL - Op verschillende plekken in de regio zijn dit weekend activiteiten in het kader van Open monumentendag. Vooral in Meierijstad en in de gemeente Bernheze staan de deuren van verschillende monumenten open voor het publiek. In Maashorst en Boekel is er weinig of niks te doen.

9 september