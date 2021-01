Erp krijgt naast show ook mini carnavalsoptocht

Hellegers sluit bedrijfs­pand Volkel na vondst hennepkwe­ke­rij

26 januari VOLKEL - Burgemeester Henk Hellegers van Uden heeft een bedrijfspand aan de Reestraat 52b in Volkel gesloten nadat de politie daar een hennepkwekerij had aangetroffen. Het pand is op slot voor zes maanden.