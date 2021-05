Erp mag meedenken over de inrichting van het park in nieuwbouwwijk De Bolst

In Erp kan het wél: gemeente biedt zes bouwkavels in De Bolst te koop aan

11 december Terwijl in buurdorp Keldonk onvrede is omdat er maar niet gebouwd kan worden, geeft de gemeente in De Bolst in Erp zes bouwkavels vrij. Kijk, het kan dus wél in de dorpen, lijkt de gemeente Meierijstad uit te willen stralen.