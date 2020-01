Erp zucht onder laatste loodjes herinrichting N616: ‘Overlast echt niet meegevallen’

UPDATE VVD Oss: weg met de grote grazers van Maashorst; Statenfrac­tie wil onafhanke­lijk onderzoek

7 januari OSS - De VVD in Oss is na het laatste incident met een wilde stier in de Maashorst klaar met grote runderen die vrij rondlopen in het gebied. ,,Wat mij betreft weren we ze vanaf nu van Herperduin", reageert raadslid Henk Wijnstekers.