Erpenaar (50) trok dochter (23) uit auto en mishandelde haar op de straat voor zijn woning

Raadslid Bernheze (57) overlijdt tijdens mountainbi­ken in Herperduin

13 december HERPEN - John van den Akker, gemeenteraadslid in Bernheze en directeur van stichting de Maasveren, is zondagochtend overleden tijdens het mountainbiken in natuurgebied Herperduin. De Heeschenaar is 57 jaar geworden.