Erpenaren hadden vroeger een zwaar leven, zo brengen archeologische vondsten aan het licht

Wat opviel in het verhaal van archeologen Arjan Ruiter en Roderick Geerts van ADC ArcheoProjecten was de constatering dat Erp in vroeger tijden heeft bestaan uit twee gehuchtjes: rondom de kerk en verderop bij de brug over riviertje de Aa. Beide waren gesitueerd aan een lint van karrensporen dat liep van Veghel naar Helmond en in de loop der jaren door verdere bebouwing aan elkaar klonken tot één dorpje. In de zogeheten Brugbuurt leverden de opgravingen weinig resultaat op, maar het tegenovergestelde gebeurde in de Kerkbuurt, in de kom van Erp.