Erpse bestuurder hakselaar (65) had geen schuld aan ongeval met 8-jarige fietser: wel boete voor verkeersovertreding

Veghel kan met Mart Hoogkamer ‘zwemmen in de Bacardi Lemon’

21 september VEGHEL - Soms heb je geluk, dan boek je een artiest die nog helemaal niet zo bekend is, voor, zeg, over twee jaar. En dan blijkt die artiest nét dit jaar een enorme zomerhit te scoren. Maandagavond zong Mart Hoogkamer in Veghel, waar het kermis is.